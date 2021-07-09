В правительстве пообещали сделать интернет доступным на всей территории России к 2030-му году. Уже в этом году во всех малых населенных пунктах установят больше тысячи базовых станций, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит агентство ТАСС. Глава правительства назвал устранение цифрового неравенства одним из приоритетов государства. Это, вы том числе, важно в контексте возможности найти работу. Премьер отметил, что на фоне пандемии популярность набирает удаленная занятость.