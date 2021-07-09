ФСБ распространила видео, на котором подозреваемый в подготовке теракта признался, что готовил взрыв. Он сказал, что с помощью самодельной бомбы хотел подорвать больницу для сотрудников МВД. Спецслужба ранее сообщила, что задержанный – сторонник запрещенной в России террористической организации. На распространенных кадрах видно, что его скрутили, вытащив из-за руля легковой машины за городом. Также на видео были показаны компоненты взрывного устройства.
2021-07-09T14:34:26+03:00
2021-07-09T14:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 09 июля 2021
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