В Хорошевском суде Москвы покончил с собой судебный пристав. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его тело нашли в туалете в здании суда. Возле убитого лежало табельное оружие. По некоторым данным, пристав работал в суде уже третий год, никаких нареканий не имел. Причины случившегося пока неизвестны.
2021-07-09T14:34:09+03:00
2021-07-09T14:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 09 июля 2021
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