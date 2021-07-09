В Хорошевском суде Москвы покончил с собой судебный пристав. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его тело нашли в туалете в здании суда. Возле убитого лежало табельное оружие. По некоторым данным, пристав работал в суде уже третий год, никаких нареканий не имел. Причины случившегося пока неизвестны.