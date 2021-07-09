В Краснодарском крае не вакцинированных туристов заставят привиться в течение трех дней. Краевые власти отказались от идеи запретить въезд тем, кто не имеет сертификата о вакцинации. Это планировалось делать с 1 августа. Губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что вакциной всех желающих обеспечат. Регион уже попросил выделить ему дополнительно 300 тысяч доз.