В Краснодарском крае не вакцинированных туристов заставят привиться в течение трех дней. Краевые власти отказались от идеи запретить въезд тем, кто не имеет сертификата о вакцинации. Это планировалось делать с 1 августа. Губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что вакциной всех желающих обеспечат. Регион уже попросил выделить ему дополнительно 300 тысяч доз.
2021-07-09T14:32:19+03:00
2021-07-09T14:32:19+03:00
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14:32, 09 июля 2021
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