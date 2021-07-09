Суд Екатеринбурга оставил в силе штраф Ройзману за участие во Всероссийском форуме независимых депутатов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил в силе штраф политику Евгению Ройзману за участие во Всероссийском форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Сам Ройзман в интервью «Эху Москвы» подчеркнул, что он из принципа будет обжаловать решение суда. «Для нас эта ситуация принципиальная, потому что суд не слушает доводов защиты, не прислушивается к логике, не прислушивается к голосу разума, а выносит любое решение, которое запрограммировано, которое надо вынести. Поэтому мы за эти 5 тысяч рублей доставим максимум проблем, просто принципиально будем до конца судиться. Здесь не в деньгах дело, здесь дело в принципе» – пояснил политик. Ройзман отметил, что ему так и не смогли объяснить, какое правонарушение он совершил. «Суть в том, что, когда выносили это решение, мне не сумели объяснить, за что мне этот штраф. Я ничего не нарушил, я свободный человек в свободной стране, я не сделал ничего плохого. И они говорят: «вы ведь сами понимаете». Так вот, я не понимаю и объяснить мне не сумели» – заключил политик.

В то же время адвокат Ройзмана Юлия Федотова сказала, что готовит шесть жалоб по всем штрафам и арестам Ройзмана в Европейский суд по правам человека.