Авиаперевозчики просят отменить обязательную вакцинацию и ПЦР-тесты для экипажей

Авиаперевозчики попросили отменить обязательную вакцинацию и ПЦР-тесты для экипажей, которые летают в регионы с такими требованиями. О письме в Роспотребнадзор пишет сегодня газета «Ведомости».

Эксперты считают, что нововведения властей чреваты задержками и отменами рейсов.

Тем временем власти Кубани сегодня разрешили с 1-го августа заселять в отели не только вакцинированных, но и с отрицательными ПЦР-тестами, если граждане сделают прививку с течение трех дней. Что будет с теми, кто откажется, пока неизвестно.