В России выявлено рекордное с начала года число случаев заражений коронавирусом

Суточный показатель смертности превышает 700 человек четвертый день подряд.

Новый прирост заражений COVID-19, согласно данным оперативного штаба, превысил 25 тысяч 700. Это максимальное значение с начала января. При этом, тогда начался спад заболеваемости, а сейчас идет практически ежедневный рост. Больше всего инфицирований выявлено в Москве – свыше 6 тысяч 600 — это примерно на 10% больше, чем накануне. Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург.

Всего с начала пандемии по официальным данным число случаев заражения в России превысило 5 миллионов 700 тысяч. Более 141 тысячи пациентов скончались. Из них 726 за последние сутки. В столице в последние дни смертность от коронавируса снижается, однако ежедневно продолжает умирать более 100 человек.

Власти Москвы отмечают, что ситуация с ковидом в городе стабилизировалась, но по-прежнему оценивается как сложная. Ежедневно госпитализируют порядка 1700 человек, сообщил мэр Сергей Собянин. Он также сказал, что ежедневно прививается около 110 тысяч жителей столицы. Власти ожидают, что в течение ближайших дней число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 достигнет 3,5 миллионов.

Со своей стороны, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что темпы вакцинации выросли за последнюю неделю почти в 2 раза. Лидируют по этому показателю Москва и Подмосковье. При этом по охвату населения впереди Белгородская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.