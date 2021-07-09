Екатеринбургская епархия собирается провести многотысячный крестный ход, несмотря на запрет из-за пандемии

Митрополит Евгений заявил, что традиция народного шествия в годовщину убийства Николая II и его семьи стала для десятков тысяч людей священной. По его словам, он сам планирует принять участие в крестном ходе, и отметил, что каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, — передает ТАСС. Комментировать эту позицию в пресс-службе московского патриархата радиостанции «Эхо Москвы» отказались и переадресовали вопросы местной епархии, которая на них пока не отвечает.

Секретарь епархиального совета, отец Вениамин, в эфире YouTube-канала «Урал. Лайв» выразил мнение, что запретить подобное мероприятие невозможно. В то же время заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков подчеркнул, что крестный ход нельзя проводить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Известный миссионер и публицист дьякон Андрей Кураев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что крестный ход можно было провести с соблюдением всех мер безопасности. «Вообще, крестный ход гораздо менее эпидемиологически опасен, чем просто екатеринбургское метро. Все-таки, крестный ход проходит на открытом воздухе. Я думаю, что можно принять меры, чтобы желающие «крестоходили», но соблюдали всем понятные меры предосторожности» – считает дьякон. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. А.Кураев считает, что губернатор может воспользоваться этим конфликтом для смены митрополита. «Когда год назад возникло из-за ковидной тематики расхождение между митрополитом саратовским и местными областными властями, в итоге митрополиту пришлось уехать в Ульяновск, поменять место своего служения. В данном случае прецедент есть, поэтому, если у губернатора есть желание поменять митрополита, то он может довести это разногласие до той точки обострения, когда патриарх должен будет реагировать известным образом» – пояснил Кураев. Он напомнил, что митрополит Евгений был прислан в Екатеринбург из Москвы. Если задачи сменить митрополита нет, то конфликт можно решить мирным путем, считает Кураев. «Если ты не можешь что-то остановить, попробуй это возглавить. Если крестный ход будет, то лучше его регулировать, чтобы были всюду люди со специальными полномочиями, инструкциями, чтобы всюду сопровождали машины с матюгальниками, которые говорили бы: держитесь друг от друга подальше, а иконы ни в коем случае не целуйте» – заключил дьякон.

Напомним, ранее с критикой коронавирусных ограничений выступал известный в Свердловской области религиозный деятель, бывший схиигумен Сергий. С этого и начался его конфликт с РПЦ, после которого возбудили уже уголовное дело по статьям о самоуправстве, доведении до самоубийства и нарушении права на свободу вероисповедания. Сегодня Верховный суд постановил, что судить лишенного сана бывшего схиигумена будут в Москве. В прокуратуре отметили, что в Свердловской области он слишком популярен, и его сторонники могли бы дестабилизировать ситуацию.