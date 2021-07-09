Опрос: Треть россиян одобряет признание структур политика Алексея Навального экстремистскими

Треть россиян одобряет признание структур политика Алексея Навального экстремистскими. 27% высказались против. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (организация признана в России иностранным агентом). Еще 38% сказали, что относятся к ситуации безразлично.

Ровно месяц назад Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры о признании структур, связанных с оппозиционером, экстремистскими организациями, а также постановил, что решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению.