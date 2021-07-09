Литвинович требует от ЦИК снять федеральный список «Единой России» с выборов из-за встреч Лаврова с Талибаном

Правозащитница Марина Литвинович требует от ЦИК снять федеральный список «Единой России» с выборов в Госдуму из-за встреч главы МИДа Сергея Лаврова с Талибаном. Движение признано Верховным судом террористическим и запрещено на территории России.

Сергей Лавров вошел в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России» на выборах в Госдуму. При этом известно, что он неоднократно встречался с представителями признанного террористическим движения Талибан, говорится в жалобе бывшего члена ОНК Москвы Марина Литвинович. Она ссылается на новый закон об основных гарантиях избирательных прав, в соответствии с которыми участвовать в выборах не могут люди, связанные с экстремистскими и террористическими организациями. В таком случае, отмечает правозащитница, факты встреч и общения Лаврова с талибами являются основанием, чтобы не регистрировать список «Единой России» и не допустить до выборов главу МИДа. ««Талибан» – это террористическая организация, официально признанная в России запрещенной, согласно закону, люди, которые взаимодействовали с такой организацией, не имеют права участвовать в выборах. Буквально на прошлой неделе по этому основанию запретили участвовать в выборах Илье Яшину и Олегу Степанову. Им было сказано, что они сотрудничают с экстремистской организацией» – отметила правозащитник. Литвинович выразила надежду на то, что ЦИК удовлетворит ее требования. «В случае, если ЦИК все же зарегистрирует вопреки требованиям закона о гарантиях избирательных прав список «Единой России», то я безусловно сразу же подам в суд на это незаконное решение» – заключила она.

Норма, о которой говорит Литвинович, была принята в начале лета. Ее называют «законом против ФБК», основанный Алексеем Навальным фонд ранее признали экстремисткой организацией, из-за чего сторонники политика лишились права баллотироваться на выборах всех уровней.



Литвинович и сама пойдёт на выборы в Госдуму от партии «Яблоко». Ранее она подала в суд жалобу на исключения из состава Общественной наблюдательной комиссии Москвы