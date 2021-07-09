На Кубани с 1 августа начнут принимать туристов без сертификата о вакцинации, но при условии обязательной иммунизации

На Кубани с 1 августа разрешат принимать туристов без сертификата о вакцинации, но при условии, что гражданин обязуется пройти иммунизацию.

Для того, чтобы заселиться в отель приезжему придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, а в ближайшие три дня гость должен будет получить первый компонент вакцины. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, за последние две недели в регионе серьезно ухудшилась эпидемиологическая обстановка, а стабилизировать ее можно только в том случае, если подавляющее большинство проживающих на территории края привьются от коронавируса. Ранее планировалось, что уже с 1 августа попасть в отель смогут только вакцинированные граждане. В связи с этим туроператоры отмечали резкий скачок отказов от уже купленных путевок.

Вскоре после анонсирования планов регионального правительства с просьбой о смягчении ограничительных мер выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Позднее она сообщила, что договоренность была достигнута.

На данный момент в гостиницы Краснодарского края можно заселиться при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ране чем за три дня до визита, или при наличии сертификата о пройденной вакцинации.