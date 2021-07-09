Мэр Сергей Собянин заявил, что прогнозировать спад заболеваемости в Москве рано. По его словам, в столице госпитализируют около 1700 человек в сутки. Это тяжелые и крайне тяжелые больные, — отметил градоначальник. Собянин добавил, что в Москве достигнут уровень вакцинации в 110 тысяч человек в сутки и выдано около 3-х миллионов специальных цифровых кодов, которые позволяют посещать кафе, рестораны и различные мероприятия, — передают информагентства.

Как сообщили этим утром в оперативном штабе, в столице за сутки выявлено около 6600 новых инфицированных, что примерно на 10% больше, чем накануне. Умерли за сутки 102 пациента.