Михаил Мурашко заявил, что число привитых первым компонентом вакцины в России приближается к 30 миллионам человек

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в России приближается к 30 миллионам человек, — передает РИА «Новости». Два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова называла цифру в 27 миллионов человек. В России нет регулярно публикуемой статистики по вакцинации, с которой можно было бы соотнести слова чиновников.