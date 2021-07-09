Михаил Мурашко заявил, что число привитых первым компонентом вакцины в России приближается к 30 миллионам человек

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в России приближается к 30 миллионам человек, — передает РИА «Новости». Два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова называла цифру в 27 миллионов человек. В России нет регулярно публикуемой статистики по вакцинации, с которой можно было бы соотнести слова чиновников.
2021-07-09T13:02:38+03:00
2021-07-09T13:02:38+03:00
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13:02, 09 июля 2021
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