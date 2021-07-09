Бывший гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» приговорен к 10 годам колонии. Суд в Екатеринбурге признал Артемия Кызласова виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2019-го года он потребовал у компании-подрядчика взятку в 13 миллионов рублей.