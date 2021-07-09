Бывший гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» приговорен к 10 годам колонии. Суд в Екатеринбурге признал Артемия Кызласова виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2019-го года он потребовал у компании-подрядчика взятку в 13 миллионов рублей.
2021-07-09T12:35:50+03:00
2021-07-09T12:50:25+03:00
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12:35, 09 июля 2021
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