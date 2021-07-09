Глава Роспотребнадзора заявила, что штамм «Дельта» россияне привозят из Мальдив, США и стран Европы

Глава Роспотребнадзора заявила, что штамм коронавируса «Дельта» россияне привозят после отдыха с Мальдив, а также из США и стран Европы. Фрагмент интервью с Анной Поповой разместила в своем Telegram-канале телеведущая Наиля Аскер-заде.

Штамм «Дельта» также называют индийским, поскольку он впервые был обнаружен в этой стране. Он считается гораздо более заразным, чем исходный, и, по словам специалистов, лучше сопротивляется антителам. При этом авиасообщение с Индией прекращено не было.