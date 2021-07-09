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12:34, 09 июля 2021

Власти Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых в течение трех дней сделать прививку от коронавируса

Власти Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых в течение трех дней сделать прививку от коронавируса. При этом у них должны быть отрицательные ПЦР-тесты. Новые правила начнут действовать с 1-го августа, — передает ТАСС.


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