Власти Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых в течение трех дней сделать прививку от коронавируса. При этом у них должны быть отрицательные ПЦР-тесты. Новые правила начнут действовать с 1-го августа, — передает ТАСС.
2021-07-09T12:34:49+03:00
2021-07-09T12:46:31+03:00
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12:34, 09 июля 2021
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