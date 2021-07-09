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Эксклюзив Эха 12:24, 09 июля 2021

Защита Ройзмана готовит шесть жалоб в ЕСПЧ

Защита политика Евгения Ройзмана готовит шесть жалоб в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Юлия Федотова. «Следующая инстанция – это ЕСПЧ по абсолютно всем его штрафам и арестам. Итого у нас шесть жалоб» – сказала Федотова.

Адвокат рассказала, как проходила сегодняшняя апелляция по штрафу за участие в форуме муниципальных депутатов. «Решение принимала та же судья, которая выписала Ройзману первые два штрафа. Собственно, она оставила в силе постановление о 5 тысячах штрафа за участие в форуме муниципальных депутатов в Москве. За что – мы так и не поняли, потому что новое решение ничего не разъясняет, нет никаких ссылок на то, в чем именно выразилось нарушение 272 федерального закона. Плюс, это спорный правовой вопрос, но я убеждена в том, что давно сроки давности привлечения его к правовой ответственности истекли 26 июля, это три месяца с момента совершения правонарушения» – заключила Федотова.

Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил в силе штраф политику Евгению Ройзману за участие во Всероссийском форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия».


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