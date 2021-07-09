В России выявлено 25 766 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 726 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 832 человека.
2021-07-09T12:16:56+03:00
2021-07-09T12:16:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:16, 09 июля 2021
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