Следователи начали проверку сообщений о стрельбе в воздух в детском палаточном лагере под Новосибирском. В сообщении ведомства говорится, что в лагерь со стороны леса в понедельник ворвались четверо подростков, стали стрелять и напугали детей. Местная телерадиокомпания отмечает, что неподалеку проходили занятия патриотического клуба «Юный армеец».