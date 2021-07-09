Следователи начали проверку сообщений о стрельбе в воздух в детском палаточном лагере под Новосибирском. В сообщении ведомства говорится, что в лагерь со стороны леса в понедельник ворвались четверо подростков, стали стрелять и напугали детей. Местная телерадиокомпания отмечает, что неподалеку проходили занятия патриотического клуба «Юный армеец».
2021-07-09T12:06:37+03:00
2021-07-09T12:06:37+03:00
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12:06, 09 июля 2021
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