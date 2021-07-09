Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил сухую голодовку. Его жена Юлия Шестун сказала «Эху», что требования этой голодовки выполнили.

«Александр позвонил мне вчера с таксофона и сообщил, что снимает сухую голодовку, начинает прием жидкостей» – рассказала Шестун. Она отметила, что выход из сухой голодовки связан с тем, что были выполнены требования А.Шестуна. «То, что его вынудило на сухую голодовку, это его избиение и этапирование при плохом состоянии здоровья в подмосковное СИЗО. Эти два момента были разрешены тем, что этапирование отложилось и Следственный комитет Тверской начал проверку по факту причинения ему телесных повреждений, которые были зафиксированы документально».

При этом Александр Шестун продолжает держать основную голодовку, которую объявил 12 мая 2020 года, уточнила его супруга. «Его требование – это снятие «красной полосы», которая необоснованно ему была поставлена, улучшение условий содержания осужденных и общее требование – свободу политзаключенным» – отметила Юлия Шестун. Как рассказала супруга А.Шестуна, он уже потерял около 25 кг. «У него был на позапрошлой неделе независимый кардиолог, Жанна Шлосберг, показатели калия очень высокие, достаточно опасно, пока не удается это восстановить. Мы уже вели переговоры о том, чтобы ставить поддерживающие капельницы» – заключила Юлия Шестун.