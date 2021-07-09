В российском МИДе объявили, что Москва поможет Таджикистану в контроле границы с Афганистаном. Тем временем представители «Талибана» пообещали не создавать угроз для соседей.

В случае необходимости 201-я военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для помощи республике, и дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества. Об этом сегодня объявила представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что ситуация на северо-востоке Афганистана не может не вызывать обеспокоенности.

Обстановка в регионе обострилась после того, как террористы из «Талибана» начали наступление на правительственные войска в разных регионах исламской республики. Представители движения объявили, что таджикские этнические группы представлены в руководстве сформированного организацией правительства страны, и создавать какие-либо угрозы для Душанбе сейчас не планируется.

В «Талибане» отметили, что под контроль движения перешли сто семьдесят четыре уезда страны из почти четырёхсот. Там также дали гарантии безопасного выхода с территории республики для иностранных контингентов.

Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим. Тем не менее, его представители приезжают в страну уже третий раз за год. Ожидается, что текущие переговоры продлятся два дня.