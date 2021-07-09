Авиаперевозчики, как пишут «Ведомости», просят отменить обязательные ПЦР-тесты для членов экипажей. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила письмо в Роспотребнадзор, в котором говорится, что в связи с характером работы пилотов и бортпроводников обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня невозможно. В ассоциации отметили, что из-за новых требований, которые ввел ряд регионов, перевозчикам придется скорректировать графики полетов, в том числе на курорты Кубани, где от экипажей требуют либо тесты, либо обязательную вакцинацию.