Авиаперевозчики, как пишут «Ведомости», просят отменить обязательные ПЦР-тесты для членов экипажей. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила письмо в Роспотребнадзор, в котором говорится, что в связи с характером работы пилотов и бортпроводников обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня невозможно. В ассоциации отметили, что из-за новых требований, которые ввел ряд регионов, перевозчикам придется скорректировать графики полетов, в том числе на курорты Кубани, где от экипажей требуют либо тесты, либо обязательную вакцинацию.
2021-07-09T12:03:16+03:00
2021-07-09T12:27:30+03:00
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12:03, 09 июля 2021
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