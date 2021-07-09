Епархия РПЦ в Свердловской области намерена провести крестный ход, несмотря на запрет властей из-за пандемии. Речь идет о мероприятии в годовщину убийства царской семьи, что ежегодно собирает тысячи людей. Митрополит Евгений написал в своем Telegram-канале, что традиция народного шествия стала для многих священной, и для него очевидно, что люди пройдут по святому пути. Он отметил, что сам планирует принять участие в крестном ходе.

Секретарь епархиального совета Вениамин на YouTube-канале «Урал Лайв» заявил, что, по его мнению, запретить такое мероприятие нельзя.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали крестный ход и что идти на него опасно из-за сложной ситуации с коронавирусом.