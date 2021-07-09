ФСБ: В Уфе предотвращён теракт

В Уфе предотвращен теракт: задержан сторонник запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам», готовивший взрыв на объекте правоохранительных органов, у исламиста изъяли одну готовую бомбу и компоненты еще для одной. Об этом сообщает ФСБ.
2021-07-09T11:56:50+03:00
2021-07-09T11:56:50+03:00
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11:56, 09 июля 2021
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