ФСБ: В Уфе предотвращён теракт

В Уфе предотвращен теракт: задержан сторонник запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам», готовивший взрыв на объекте правоохранительных органов, у исламиста изъяли одну готовую бомбу и компоненты еще для одной. Об этом сообщает ФСБ.