В Литве начали устанавливать проволочные ограждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в погранслужбе. Ранее власти страны заявили, что это будет одним из средств предотвращения нелегальной миграции с территории республики.
2021-07-09T11:33:54+03:00
2021-07-09T11:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 09 июля 2021
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