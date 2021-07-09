Двое граждан США, подозреваемых в убийстве президента Гаити, утверждают, что хотели его задержать. Об этом сообщил судья Клеман Ноэль, которого цитирует местная пресса. По его словам, американцы гаитянского происхождения сказали, что были переводчиками и что хотели выполнить некий ордер следственного судьи. Какой именно, не поясняется, — передает ТАСС. Ранее в полиции сообщили, что были задержаны 15 подозреваемых, семеро убиты, еще несколько разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь со вторника на среду в своей резиденции.