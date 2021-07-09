Верховный суд постановил, что дело бывшего схиигумена Сергия будут рассматривать в Москве

Представитель прокуратуры выразила опасение, что сторонники подозреваемого могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области, если бывшего священника будут судить в регионе.

Лишенный сана религиозный деятель обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Проблемы с законом у него начались на фоне конфликта с РПЦ. Бывший схиигумен резко раскритиковал руководство церкви за следование коронавирусным ограничениям. Тем временем екатеринбургский митрополит Евгений заявил, что выйдет на крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и его семьи, несмотря на запрет властей. Чиновники отказались согласовать многотысячное мероприятие из-за пандемии.