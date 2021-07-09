В Москве после реконструкции открылась станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. В пресс-службе подземки отметили, что установлены новые эскалаторы, а вестибюлю вернули исторический облик. Станцию закрыли на ремонт в феврале прошлого года.