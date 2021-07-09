В Москве после реконструкции открылась станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. В пресс-службе подземки отметили, что установлены новые эскалаторы, а вестибюлю вернули исторический облик. Станцию закрыли на ремонт в феврале прошлого года.
2021-07-09T11:06:09+03:00
2021-07-09T11:15:16+03:00
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11:06, 09 июля 2021
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