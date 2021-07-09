На Камчатке, где во вторник упал самолет, на борту которого было 28 человек, обнаружены все погибшие при крушении

Об этом сообщили в экстренных службах и санитарной авиации региона. Найдены также оба чёрных ящика, один из них серьезно поврежден.

Останки всех пассажиров и членов экипажа отправят на экспертизу. Опознать пока удалось одного погибшего, его личность установили благодаря татуировке, рассказали в экстренных службах агентству ТАСС. Фрагменты большинства тел спасатели отыскали в первые сутки после катастрофы, напомнили в санитарной авиации Камчатского края. Тем временем удалось найти и второй бортовой самописец. Это прибор регистрации параметров полета", — уточнили в экстренных службах. Он серьезно поврежден, отсутствует блок обработки и хранения информации, передает «Интерфакс». До этого бортовой речевой самописец спасатели обнаружили на склоне сопки неподалёку от посёлка Палана. Именно там 3 дня назад должен был приземлиться самолет из Петропавловска-Камчатского. Критических повреждений у этого чёрного ящика нет, заверили в местной администрации, его расшифруют в Москве. Специалисты рассчитывают, что полученная информация поможет прояснить причины воздушной катастрофы. На разбившемся самолете было 28 человек, включая членов экипажа. В числе пассажиров была глава посёлка и несколько сотрудников администрации. Среди версий крушения рассматривают плохие метеоусловия, отказ авиатехники и ошибку экипажа.

На Камчатке в среду был объявлен трёхдневный траур.