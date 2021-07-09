Власти Бурятии не намерены продлевать локдаун после 11 июля

Тем временем в Забайкалье ужесточаются ограничения, связанные с коронавирусом.

Карантин, введенный в Бурятии с 27 июня из-за неблагоприятной эпидобстановки, с понедельника будет снят. Исключение составит Кабанский район. Там режим всеобщей самоизоляции сохранится. Такое решение было принято по итогам заседания республиканского оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора снижение заболеваемости за прошлую неделю на 10%. При этом глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что говорить о стабилизации ситуации еще рано. Поэтому на всей территории республики до 25 июля остается в силе запрет на массовые мероприятия и ряд ограничений.

В свою очередь, в правительстве соседнего Забайкальского края признали ухудшение ситуации с коронавирусом. В этой связи в регионе приостанавливают или переводят в онлайн-режим все возможные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Не будут работать ночные клубы, детские игровые комнаты и досуговые заведения. Работа общепита ограничена.

Данные меры будут действовать до 6 августа.