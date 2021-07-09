В Подмосковье задержан боевик ИГИЛ, который собирался устроить теракт

В Подмосковье за подготовку теракта задержан боевик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. У него изъяты заготовка самодельной бомбы и компоненты взрывчатки, — сообщают следователи.
2021-07-09T10:44:15+03:00
2021-07-09T10:45:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:44, 09 июля 2021
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