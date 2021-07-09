Станислав Черчесов заявил, что покинул пост тренера футбольной сборной на комфортных для РФС условиях. Он подчеркнул, что его не увольняли, а с ним расстались по обоюдному согласию, — передает РИА «Новости». Станислав Черчесов на посту тренера, по данным СМИ, получал в год 2,5 миллиона евро и входил в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Чемпионата Европы.
2021-07-09T10:34:35+03:00
2021-07-09T10:58:53+03:00
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10:34, 09 июля 2021
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