Газета «Московский комсомолец» утверждает, что актриса Татьяна Догилева заразилась коронавирусом, несмотря на прививку. По сведениям издания, народная артистка недавно вернулась с отдыха на одном из курортов Северного Кавказа. Татьяна Догилева была госпитализирована в среду.