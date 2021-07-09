Газета «Московский комсомолец» утверждает, что актриса Татьяна Догилева заразилась коронавирусом, несмотря на прививку. По сведениям издания, народная артистка недавно вернулась с отдыха на одном из курортов Северного Кавказа. Татьяна Догилева была госпитализирована в среду.
2021-07-09T10:34:15+03:00
2021-07-09T11:00:21+03:00
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10:34, 09 июля 2021
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