Россия, по подсчетам «Новой газеты», может потерять на фоне третьей волны коронавируса еще 320 тысяч человек. Таким образом за весь период пандемии избыточная смертность может вырасти на 735 тысяч человек. Издание отмечает, что, судя по официальным данным, третья волна коронавируса уже стала более масштабной, чем осенняя вспышка заболеваемости.