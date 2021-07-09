Талибы заявили в Москве, что будут бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана

Об этом сообщает РИА «Новости». Глава делегации также пообещал, что талибы будут вести войну с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». В России запрещено и признано террористическим и само движение «Талибан», с которым ведут в Москве переговоры российские дипломаты.

На сайте МИДа говорится, что от талибов получены гарантии безопасности иностранных дипмиссий на территории страны. Представитель радикального движения заявил в Москве, что под его контроль перешло 85% территории Афганистана.