Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

Об этом сообщили в Бишкеке. Инцидент произошёл накануне. В Таджикистане обвиняют в случившемся киргизов.

Пограничник в звании сержанта был убит в результате вооруженного нападения таджикских военных, сообщил представитель погранслужбы Киргизии. По его словам по предварительным данным среди таджикских военных есть раненые. Руководители силовых структур Киргизии приехали на место инцидента в Баткенской области, они выясняют обстоятельства случившегося. У Душанбе другая версия инцидента. Там сообщили, что четверо киргизских пограничников незаконно пересекли границу — они якобы хотели похитить и увести в республику несколько лошадей. На предупреждение пограничников киргизские военные стали стрелять из автоматов. Ответным огнём двое нарушителей были ранены, сообщили в таджикской погранслужбе. В начале лета власти Киргизии называли обстановку на южной границе напряжённой, рассказав о скоплении техники и военных с таджикской стороны. Через пару дней Бишкек заявил, что стороны отвели войска от границы.

Это уже не первая перестрелка на таджикско-киргизской границе за последние месяцы. В прошлый раз стороны выясняли отношения в конце апреля. Тогда несколько десятков человек погибли и более ста были ранены, напоминает агентство ТАСС.