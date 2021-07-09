Суд в Киеве продлил арест политику Виктору Медведчуку еще на 2 месяца

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» пробудет под круглосуточным домашним арестом минимум до начала сентября, сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Сам же Медведчук, как пишет агентство ТАСС, утверждает, что решение построено на нарушении законодательства, поскольку прокуратурой были нарушены сроки подачи ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Кроме того, обвиняемый уверен, что судья Сергей Волк, ведущий дело, предвзят. Защитники подавали ходатайство о его отводе, однако прошение не удовлетворили. Ранее суд продлил сроки следствия по делу еще на полгода. Причем, решение было принято без участия на заседании подсудимого или его адвокатов.



Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Арестован кум Путина был еще в середине мая. Адвокаты политика настаивают на том, что причин для такой меры пресечения нет, а сам Медведчук уверен, что дело против него сфальсифицировано по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Защита Виктора Медведчука намерена подать апелляцию на продление срока содержания под стражей.