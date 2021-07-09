Суд в Екатеринбурге оставил в силе штраф в 5 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману. О таком решении сообщает издание Znak.com. Штраф был назначен из-за участия политика в форуме муниципальных депутатов в Москве. Ранее Евгений Ройзман сказал радиостанции «Эху Москвы», что какой именно закон был нарушен, оказалось неясным. «Это штраф был назначен, когда задержали 204 человека в гостинице «Измайловская» во время проведения форума муниципальных депутатов. Там были депутаты ЗакСобраний, были депутаты городских Дум. И очень странная формулировка была — за участие в нежелательной организации», — рассказал Ройзман.

По словам экс-мэра Екатеринбурга, на форум он приехал по приглашению организаторов выступить по теме особенностей местного самоуправления, однако после начала мероприятия все участники и организаторы были задержаны полицейскими. «Мне выписали за это штраф 5 т.р. Но никто не смог объяснить, за что этот штраф мне был все-таки выписан, и какой закон я нарушил. На мой вопрос мне ответили: «Вы же понимаете». Но я не понимаю. Мой юрист тоже не понимает, за что этот штраф был выписан. Если человека штрафуют, то надо объяснить», — отметил Ройзман.

Съезд муниципальных депутатов прошел в Москве в середине марта. Все его участники были задержаны.