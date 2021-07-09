Жена Александра Шестуна сообщила, что он прекратил сухую голодовку

По словам Юлии Шестун, бывший глава Серпуховского района Подмосковья со вчерашнего вечера вновь стал принимать воду, поскольку оба его требования были выполнены. Следователи в городе Торжке начали проверку по его заявлению об избиении начальником местной больницы ФСИН. Допрашиваются свидетели из числа заключенных. Как утверждает Шестун, его избили 21-го июня. Во-вторых, управление ФСИН по Тверской области решило отложить этапирование Шестуна в Подмосковье для следствия по делу о якобы угрозах и оскорблении судьи. Это связано с состоянием здоровья Шестуна и жарой.
2021-07-09T10:02:05+03:00
2021-07-09T10:31:24+03:00
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10:02, 09 июля 2021
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