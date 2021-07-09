Музыкант Мерилин Мэнсон сдался полиции Лос-Анжелеса после того, как его объявили в розыск. Как передает телеканал NВС, исполнителя отпустили с запретом контактировать с пострадавшим и с обязательством являться на все заседания суда. Мерилина Мэнсона обвиняют в нападении на видеооператора на одном из концертов в 2019-м году.
2021-07-09T09:35:28+03:00
2021-07-09T10:05:47+03:00
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09:35, 09 июля 2021
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