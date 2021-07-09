Музыкант Мерилин Мэнсон сдался полиции Лос-Анжелеса после того, как его объявили в розыск. Как передает телеканал NВС, исполнителя отпустили с запретом контактировать с пострадавшим и с обязательством являться на все заседания суда. Мерилина Мэнсона обвиняют в нападении на видеооператора на одном из концертов в 2019-м году.