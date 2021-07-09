Словакия ввела обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса. Режим изоляции распространяется на совместно проживающих членов семей, которые находятся на территории республики, — сообщают местные СМИ. Как передает ТАСС, документы о вакцинации должны быть выписаны на английском и переведены на словацкий или чешский языки. В правительстве ранее заявили, что планируют разрешить въезд иностранцам, которые привились российской вакциной «Спутник».