Министерство экономического развития России резко повысило свой прогноз по росту экономики страны. Теперь ведомство ожидает, что по итогам этого года как минимум полной компенсации падения ВВП за прошлый год, — пишет газета «Коммерсантъ». Новая официальная версия прогноза появится только к концу августа. Издание поясняет, что в основном оптимизм чиновников связан с ожидаемым ведомством в этом году пиком нефтяных цен.