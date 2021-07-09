Министерство экономического развития России резко повысило свой прогноз по росту экономики страны. Теперь ведомство ожидает, что по итогам этого года как минимум полной компенсации падения ВВП за прошлый год, — пишет газета «Коммерсантъ». Новая официальная версия прогноза появится только к концу августа. Издание поясняет, что в основном оптимизм чиновников связан с ожидаемым ведомством в этом году пиком нефтяных цен.
2021-07-09T09:33:05+03:00
2021-07-09T10:13:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868156-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3488142.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…