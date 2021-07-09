«Единая Россия», по сведениям РБК, осталась без кандидата в Центральном административном округе Москвы. Партия выдвинула в Госдуму муниципального депутата Карена Аперяна, но он не сдал документы на регистрацию, поскольку принял предложение о новой работе. Издание отмечает, что он назначен главой муниципального округа Таганский. По закону выдвинуть новых кандидатов в округе партия уже не может, такие решения принимает только съезд.

Многолетний депутат Госдумы Николай Гончар, который последние шесть созывов избирался от Центрального административного округа Москвы, сказал РБК, что может поддержать на выборах представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина.