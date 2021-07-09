США закончат миссию в Афганистане 31 августа: президент Джо Байден выступил с эмоциональной речью и объяснил причины, по которым Вашингтон выводит войска из Афганистана после 20-летнего присутствия.

США больше не могут позволять себе человеческие издержки и стратегические отвлекающие маневры, которые являются ценой войны в Афганистане — так президент Джо Байден объяснил вывод американских войск из Афганистана 31 августа «Мы не приходили в Афганистан для того, чтобы заниматься построением государства. Это право и ответственность только афганского народа решать свое будущее и то, как они хотят управлять своей страной», сказал Байден, добавив, что США добились изначальной цели, с которой войска в Афганистан вводились 20 лет назад — поимка Осамы Бен Ладена и борьба с Аль-Каейдой. Речь Джо Байдена, с которой он выступил через несколько дней после того, как американские войска покинули базу Баграм, являвшуюся операционным центром на протяжении 20-летней войны, стала формальным признанием того, что США не могут изменит политический курс Афганистана.

Президент США Джо Байден исключил падение Кабула и захвата его приближающимися к столице талибами и заявил, что доверяет силам афганских военных. «Ни при каких обстоятельствах не повторится ситуация, при которой с крыши американского посольства будут сбрасывать людей», заверил Байден, имея в виду падение Сайгона в 1975 году.