Российский МИД сообщил о консультациях с талибами, не упоминая, что это представители террористической организации. Движение «Талибан» ранее было запрещено в России решением Верховного суда. Согласно действующему законодательству СМИ обязаны это упоминать. На МИД это требование не распространяется. В сообщении ведомства говорится, что от афганских талибов были получены гарантии, что их группировка не будет нарушать границ государств Центральной Азии, а также, как утверждается, были получены гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана.

На днях Таджикистан обратился в военный блок ОДКБ, в который входит и Россия, с просьбой о помощи в охране границы из-за обострения обстановки в Афганистане на фоне вывода из страны войск США и НАТО.