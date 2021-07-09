Суд в Киеве этим утром продлил домашний арест куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Меру пресечения ему оставили в силе до 9-го сентября, — передает ТАСС. Политик назвал такое решение незаконным. Медведчука обвиняют в госизмене.