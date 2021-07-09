Екатеринбургский митрополит собирается выйти на крестный ход в «Царские дни», несмотря на запрет властей

Они ранее отказались согласовать шествие, в котором ежегодно участвуют тысячи людей, из-за третьей волны коронавируса.

Цель верующих — «не смерть от страха перед коронавирусом или от самой инфекции, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», — пишет в своем телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он подчеркнул, что хотя для отказа властей согласовать крестный ход есть основания, сам он точно примет участие в шествии. Запрет, считает глава Екатеринбургской епархии, не остановит и других людей, для которых крестный ход стал священной традицией. Священнослужитель призвал власти не стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции и отметил, что сейчас идеальных решений быть не может и каждый сам находит баланс между мужеством и страхом, осторожностью и дерзновением. Об отмене крестного хода ранее в своем инстаграма сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сопроводив пост фотографией прошлого года – глава региона пояснил, что во время шествия его участники, около 10 тысяч человек, не соблюдали масочный режим и дистанцию и были подтвержденные случаи заражения.

Крестный ход ежегодно проходит в Екатеринбурге в память об убийстве Николая II, его семьи и окружения. Протяженность маршрута составляет 21 километр.