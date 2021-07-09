В правительстве поддержали законопроект о праве детей ветеранов боевых действий на бюджетное обучение. Документ был разработан заместителем главы думского комитета по обороне, «единороссом» Андреем Красовым. Он распространяется также на детей погибших в боях или погибших в результате боевых действий. В пояснительной записке говорится, что такие граждане после потери кормильца нуждаются в дополнительной социальной поддержке со стороны государства, — передает ТАСС.