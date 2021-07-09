Россияне на МКС, как передает РИА «Новости», вновь ищут места утечки воздуха. Агентство ссылается на переговоры космонавтов, трансляция которых шла на сайте NASA. Поиск утечки в модуле «Звезда» был приостановлен в конце апреля. Экипаж тогда закрыл люк в отсек. Ранее из переговоров космонавтов с Землей стало известно, что в корпусе этого модуля не одна трещина, а шесть.
2021-07-09T08:34:42+03:00
2021-07-09T09:12:18+03:00
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08:34, 09 июля 2021
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