Россияне на МКС, как передает РИА «Новости», вновь ищут места утечки воздуха. Агентство ссылается на переговоры космонавтов, трансляция которых шла на сайте NASA. Поиск утечки в модуле «Звезда» был приостановлен в конце апреля. Экипаж тогда закрыл люк в отсек. Ранее из переговоров космонавтов с Землей стало известно, что в корпусе этого модуля не одна трещина, а шесть.