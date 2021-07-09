Полиция Гаити заявила, что установила личности почти 30 участников убийства президента страны. По ее данным, во время спецоперации 7 подозреваемых были убиты, 17 задержаны и 8 остаются в бегах. В правоохранительных органах утверждают, что среди подозреваемых 26 граждан Колумбии и два американца гаитянского происхождения.

Нападение произошло в ночь на среду. 53-летний президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции.