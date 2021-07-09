Полиция Гаити заявила, что установила личности почти 30 участников убийства президента страны. По ее данным, во время спецоперации 7 подозреваемых были убиты, 17 задержаны и 8 остаются в бегах. В правоохранительных органах утверждают, что среди подозреваемых 26 граждан Колумбии и два американца гаитянского происхождения.
Нападение произошло в ночь на среду. 53-летний президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции.
Полиция Гаити заявила, что установила личности почти 30 участников убийства президента страны
Полиция Гаити заявила, что установила личности почти 30 участников убийства президента страны. По ее данным, во время спецоперации 7 подозреваемых были убиты, 17 задержаны и 8 остаются в бегах. В правоохранительных органах утверждают, что среди подозреваемых 26 граждан Колумбии и два американца гаитянского происхождения.